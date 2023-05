Portugees Leitao pakt eindzege in Ronde van Griekenland, Timothy Dupont als tiende beste Belg

Net als alle andere etappes in lijn draaide de vierde en laatste rit van de Ronde van Griekenland uit op een pelotonsprint. Na 133 kilometer tussen Costa Navarino en Olympia toonde Aniolkowski zich sneller dan Leitao en de Duitser Pirmin Eisenbarth. De 26-jarige Aniolkowski had eerder deze week ook al de eerste etappe in lijn in Griekenland gewonnen.

In het eindklassement heeft Leitao zes seconden voorsprong op het nummer twee, de Nieuw-Zeelandse proloogwinnaar Aaron Gate. De 24-jarige Leitao had vrijdag dankzij ritwinst de leidersplaats in het klassement veroverd. Voor de Portugees, vooral bekend als baanwielrenner, is de eindzege zijn belangrijkste triomf op de weg. Aniolkowski wipte nog naar de derde plaats in de eindstand, op negen seconden van Leitao.

Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) was de beste Belg in de Ronde van Griekenland. De ritwinnaar van de tweede etappe finishte zaterdag in de slotrit als zesde, en is tiende in het eindklassement.