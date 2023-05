VIDEO. Zevenvoudig wereldkampioen Stephen Hendry laat op senioreneditie van WK snooker een staaltje van zijn kunnen zien

Nadat Luca Brecel maandag het WK snooker aan zijn palmares toevoegde, is het dezer dagen aan de anciens uit de snookerwereld. Tijdens het wereldkampioenschap voor senioren liet zevenvoudig kampioen Stephen Hendry zien dat hij de kneepjes van het vak nog niet verleerd is. De 54-jarige Schot plaatste zich na een 3-2-winst tegen Darren Morgan voor de kwartfinales in het mythische Crucible. Dat heeft hij onder meer te danken aan een paar schitterende safety’s.