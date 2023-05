Theo Francken huldigt eerste dertig leden van vrijwilligerskorps in Lubbeek

Om officieel tot het korps te mogen behoren, volgden de vrijwilligers vier opleidingen over waterbeheer, EHBO, vuurbestrijding, en psychosociale begeleiding. De bedoeling is om op het korps te kunnen rekenen wanneer crisissen uitbreken. “We hebben in die gevallen al een professionele eerstelijnszorg, maar in de tweede lijn heb je behalve het Rode Kruis en enkele andere initiatieven heel weinig als burgemeester om op te rekenen als er een grote ramp is”, legt burgemeester Francken uit.

“Laten we hopen van niet, maar de komende jaren zullen we door klimaatverandering vaker nood hebben aan deze vrijwilligers, bij hevige stormen of grote hitte bijvoorbeeld”, aldus Francken. Tijdens de coronacrisis had hij opgemerkt dat er wel mensen waren die zich wilden inzetten, maar ontbrak het aan een manier van hen te sturen. Dat is dankzij het korps opgelost, maar dat zal wel nog moeten groeien naar een honderdtal leden, meent de burgemeester. Daarvoor zullen opnieuw oproepen uitgestuurd worden in Lubbeek.

“Net zoals iedereen in de Vlaamse regering ben ik geweldig enthousiast over dit project”, aldus minister-president Jambon. “Via het Steunpunt Vrijwilligerswerk zullen we een handleiding voorzien. Welke cursussen kunnen gegeven worden, waar kan je die expertise halen, een platform waar vrijwilligers zich kunnen registreren en zich beschikbaar kunnen stellen voor gemeenten.”