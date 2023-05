Ook Elisabeth Meuleman (Groen) ruilt nationale voor lokale politiek: “Ik wil burgemeester worden”

Groen-politica Elisabeth Meuleman (47) ambieert in 2024 geen zitje in het Vlaams Parlement en ook niet in de Kamer. De onderwijsexperte, die bezig is aan haar derde legislatuur in het Vlaamse halfrond, wil bij de gemeenteraadsverkiezingen een gooi doen naar de sjerp in het Oost-Vlaamse Oudenaarde. Dat zegt ze in een gesprek met De Morgen.