Van Bocholt tot Beringen: Lydia Peeters laat 20 nieuwe trajectcontroles installeren langs gewestwegen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) moet in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) nieuwe trajectcontroles installeren op twintig locaties langs gewestwegen in Vlaanderen. in Limburg gaat het om trajecten in Bocholt, Peer, Genk, Zutendaal, Lommel en Beringen.

In een persbericht wijst Lydia Peeters op het belang van handhaving op snelheid, aangezien bij ongeveer 1 op de 3 ongevallen met dodelijke afloop overdreven snelheid een belangrijke rol speelt.

“Samen met lokale besturen zetten we daarom extra in op handhaving op locaties waar snelheid een risico vormt voor de verkeersveiligheid”, aldus Peeters zaterdagochtend in een persbericht. Peeters verwijst onder meer naar het verkeersinstituut Vias, dat aangeeft dat trajectcontroles een daling van meer dan 50 procent van het aantal zware verkeersongevallen bewerkstelligen. “Ik zet om die redenen stelselmatig de uitrol van trajectcontroles verder.”

Het gaat om trajecten in Bocholt/Peer, Genk/Zutendaal, Lommel, Diest/Beringen, Herselt/Scherpenheuvel, Zele, Lochristi/Destelbergen/Laarne, Aalter, Ninove, Evergem, Geraardsbergen, Oosterzele, Brakel,Kruisem/Waregem, Meulebeke/Tielt, Diksmuide, Ichtegem, Zedelgem, Jabbeke en Oostkamp.

De twintig nieuwe locaties zijn gekozen op basis van ongevallencijfers en gegevens over de gereden snelheid via informatie van navigatiesystemen. De lokale besturen krijgen nu nog inspraak bij de effectieve uitrol van de trajectcontroles op de locaties. De uiteindelijke activering is in handen van de federale politie. Het AWV staat enkel in voor de installatie en het technisch klaarmaken van de trajectcontroles.

Lokale besturen en politiezones kunnen ook zelf een aanvraag doen voor de plaatsing van een trajectcontrole, aldus nog minister Peeters. Deze legislatuur bracht Peeters het aantal installaties van trajectcontroles langs Vlaamse snel- en gewestwegen naar 300 locaties, of 539 gecontroleerde trajecten.