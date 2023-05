Colombiaanse oud-voetballer voor de derde (!) keer opgepakt wegens drugshandel

De Colombiaanse politie maakte vrijdag bekend dat het voormalig voetballer Diego Leon Osorio voor de derde keer staande heeft gehouden vanwege drugstrafiek. Dat is te lezen in L’Equipe en El Tiempo.

De inmiddels 52-jarige Osorio werd op 8 april gearresteerd in de luchthaven van Rionegro, een stad in de buurt van Medellin. “Osorio wilde een vlucht nemen naar Madrid met 1849 gram cocaïne in zijn bezit”, meldde de plaatselijke politie nu in een perscommuniqué.

Die hoeveelheid drugs smokkelde Osorio toen mee in vier paar sneakers. De voormalige linksback werd in 2002 al opgepakt in Miami toen hij voor het eerst cocaïne bij zich had. Na het betalen van een borgsom werd hij later vrijgelaten. In 2016 werd hij opnieuw gearresteerd in Medellin en voor vijf jaar onder huisarrest geplaatst.

Osorio won in de jaren ‘90 meerdere titels met het Colombiaanse Atletico Nacional.