Oververmoeide Luca Brecel keert voortijdig terug uit Wenen

Omdat hij vooraf zijn woord had gegeven, was een oververmoeide Brecel vrijdag nog aan de opstoot van het kleine pro-am-toernooi in Wenen verschenen. Maar aan het eind van een loodzware eerste dag was het bobijntje volledig af.

Daarom besliste de Maasmechelaar om naar zijn lichaam te luisteren en voortijdig naar huis terug te keren. Brecel neemt nu een volledige week rust, vooraleer hij op zondag 14 mei op een volksfeest tot ereburger van Maasmechelen zal worden gekroond.