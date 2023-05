VIDEO. Dat is even schrikken: stier onderbreekt opwarming van rugbywedstrijd in Frankrijk

Hoe kan een stier nu in een stadion binnenraken, vraagt u zich wellicht af. Wel, het dier was naast het veld aanwezig voor een parade, die voorafgaand aan de wedstrijd werd georganiseerd. Op een recente landbouwbeurs vielen er namelijk enkele stieren in de prijzen en die werden nu aan het publiek getoond. Eentje wist zich, zoals te zien op onderstaande beelden, te ontdoen van zijn begeleider.

Gelukkig vielen er geen gewonden en kon de wedstrijd even later gewoon aangevat worden. Dragons Catalans wist na drie opeenvolgende nederlagen opnieuw aan te knopen met de overwinning: 24-12.

De beelden: