Beelden van veiligheidscamera tonen hoe man café binnenvalt in Anderlecht en pistool leegschiet

Bij een schietpartij in een café in Anderlecht op 1 mei is één gewonde gevallen. Een gewapende man stormde de bar binnen waar op dat moment veel vrouwen en kinderen aanwezig waren. Hij vuurde zijn lader leeg, zo blijkt uit de waanzinnige video van de veiligheidscamera die we in handen kregen.

Net voor 19 uur arriveerde een man met zwarte pull met kap over zijn hoofd aan de zaak L’Escale in de Edmond Delcourtstraat in Anderlecht. Hij schoot meermaals en er was geroep en getier, zo is te zien in de video. Daarna stormde hij binnen en vuurde nog meer kogels af, waarna hij de zaak weer uitliep.

De camera blijft gericht op de gelagzaal waar vrouwen en kinderen roepen en huilen, iedereen is in shock. Twee mannen in het café lopen naar buiten, wellicht in een poging om de aanvaller te achtervolgen of te vatten. Uit wat we later vernamen zou alvast één vrouw gewond geraakt zijn bij de aanval. De serveerster kreeg naargelang de bron één of twee kogels in het been.

Voor zover we weten zou de dader - of eventuele daders - nog niet gevat zijn.

Uit goede bron vernamen we dat de schietpartij mogelijk een afrekening is in het Marokkaanse drugsmilieu. Onbekenden gooiden op 31 maart van dit jaar ook al eens een granaat naar het café, maar die is toen niet ontploft. Ook toen, net zoals nu, vermoedde de politie dat de onbekenden de caféhouder wilden intimideren.

Het Brussels parket werd om een reactie verzocht op de feiten, maar die kregen we tot hiertoe niet.