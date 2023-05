Guy Verhofstadt stopt in 2024 met politiek

Voormalig Belgisch premier en huidig Europarlementslid Guy Verhofstadt ambieert geen nieuw mandaat in 2024. Dat heeft hij gezegd in een interview met De Tijd.

Gevraagd naar zijn eventuele opkomst bij de verkiezingen van 2024, misschien zelfs als duwer, antwoordt Verhofstadt: “Ik heb al gezegd dat ik geen nieuw mandaat ambieer en ik zal niet op een lijst staan om verkozen te worden.”

Hij verduidelijkt dat er één uitzondering is, namelijk als er met pan-Europese lijsten wordt gewerkt. “Dan wil ik mijn Europese bekendheid op onder meer de sociale media nog wel eens inzetten. Het zou de verwezen­lijking zijn van een droom, want ik vecht al twintig jaar voor zo’n lijst.”

Het idee om een deel van de leden van het Europees Parlement te kiezen in een kieskring dat de 27 lidstaten omvat, is vooralsnog wishful thinking. De oud-premier beleeft dus zijn laatste twaalf maanden in de halfronden van Brussel en Straatsburg, concludeert Le Soir.

Na de verkiezingen zal de liberaal zijn memoires schrijven, “zoals elke eerste minister dat doet”, zegt hij. “Al zoek ik nog uit hoe. Want ik zou niet weten wat elke maand gebeurd is, laat staan elke dag”, besluit hij met een kwinkslag.