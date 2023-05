Hij had amper geslapen, maar Dimitri Van den Bergh zet Blaklader Darts Open in vuur en vlam: “Ik ben f*cking trots!”

Dimitri Van den Bergh zorgde voor een geweldig einde van een topavond in de Oktoberhallen door zich te plaatsen voor de tweede ronde van de Blaklader Darts Open. “Het was wel ‘Nervy Dimi’ in plaats van ‘Dancing Dimi’”, gaf de Antwerpenaar na afloop toe.

Vorig jaar kon Van den Bergh zijn eerste partij niet winnen in Wieze en dus was hij gebrand op revanche voor een uitzinnige menigte van 3.000 dartsfans. Maar het was niet vanzelfsprekend om fris op het podium te verschijnen. Donderdag speelde ‘The DreamMaker’ nog een Premier League-avond in Manchester en dus was het slapen op de middag.

“Ik heb geslapen van 10u tot 16u. Zes uurtjes, maar wel écht hemel op aarde op dat moment”, aldus Van den Bergh. “Een kussen heeft nog nooit zo luchtig gevoeld. Vorige week was dat ook het geval, maar toch anders. Toen kon ik ’s nachts ook wat slapen, nu gewoon niet. Dat is wel iets mentaal, maar dat maakt me nog meer f*cking trots dat ik hier heb kunnen winnen.”

En hoe. Van den Bergh begon meteen uitstekend tegen veteraan Ian White. De Engelsman - een goeie kennis van onze landgenoot - staat echter al een heel jaar goed te werpen en vocht terug. Hij kwam zelfs ei zo na 1-2 voor, maar miste een finish van 141. Vanaf dan was het eigenlijk al Van den Bergh die de klok sloeg. Hij gooide uiteindelijk drie keer 180 en 94.54 gemiddeld op weg naar 6-1.

“Ik moest werken en mijn job doen, maar ik heb vooral geloofd in wat ik kan. Je mag niemand onderschatten, maar je mag jezelf ook nooit onderschatten. Wij zijn vechters, als Belgen. Er zijn genoeg mensen die ons proberen onderuit te halen, maar daar halen wij net kracht uit. We gaan iedereen proberen het tegendeel te bewijzen, altijd. Maar, en daar moet ik eerlijk in zijn: het was eerder ‘Nervy Dimi’ dan ‘Dancing Dimi’. Ik sta hier in het zweet, maar het was een geweldige ervaring. Het publiek steunde mij, scandeerde mijn naam. Ik begon geweldig, maar op de een of andere manier had ik dan minder de controle. Ik moest echt werken wel. Uiteindelijk win ik 6-1, maar ik had 1-2 kunnen achter komen. De zenuwen zijn er nu nog steeds, maar ik heb het gedaan. Wat een topgevoel!”

“En nu? Ik, White en Michael Smith stonden vorige week met z’n drie op de luchthaven. Ik zei: Ian en ik spelen tegen elkaar in België volgende week, en dan Smith. En het was nog waar ook. Ze vroegen me dan de lottocijfers te voorspellen (lacht). Maar we gaan het zien. Het zal hard werken zijn, maar we staan hier voor onze eigen portemonnee.”

© PDC