Jongen (12) die levensgevaarlijk gewond raakte bij ongeval was blijven haperen aan andere fietser: “De auto kon hem niet meer ontwijken”

Het 12-jarige jongetje dat vrijdagochtend levensgevaarlijk gewond raakte bij een ongeval in Torhout was blijven haperen aan een andere fietser. Daardoor viel hij en belandde hij op de rijstrook voor de tegenliggers. “De wagen die voorbijreed kon een aanrijding niet meer vermijden”, klinkt het bij het parket.

Het ongeval gebeurde vrijdagochtend rond 8.10 uur in de Sint-Jozefstraat in Torhout. Een 12-jarige jongen, die zelf in Torhout woont, was er op zijn fiets op weg naar school. Hij was op nauwelijks enkele tientallen meters van de schoolpoort toen het drama plaatsvond. (lees verder onder de foto’s)

De jongen werd aangereden door een auto in de Sint-Jozefstraat. — © jhm

© jhm

Volgens de eerste vaststellingen van de deskundige bleef de jongen haperen aan de fietser naast hem. Daardoor kwamen ze allebei ten val. Het slachtoffer belandde op de rijstrook voor de tegenliggers, waardoor de wagen, bestuurd door een 18-jarige uit Ichtegem, een aanrijding niet meer kon vermijden.

“De jongen werd in levensgevaar naar het AZ Deltaziekenhuis overgebracht. Zijn toestand was kritiek”, aldus Annemie Wittesaele van politiezone Kouter.

Leerlingen getuige

Het ongeval gebeurde op het drukste moment van de dag ter hoogte van de Vives Hogeschool. De jongen zelf liep school in het secundair onderwijs van de naastgelegen Middenschool, onderdeel van de Sint-Rembertscholengroep. Een studiemeester die meteen na het ongeval op de hoogte was, verwittigde meteen de ouders van de jongen. Op de campus gaan liefst 4.000 leerlingen naar school. De verslagenheid is er groot. (Lees verder onder de foto)

© jhm

“Dit is een nachtmerrie voor elke school”, zegt algemeen directeur Ann Stael aangeslagen. “Heel wat leerlingen zagen het ongeval gebeuren en zijn erg onder de indruk. We schakelden voor hen meteen professionele hulp in. Het team van slachtofferhulp van de politie is aanwezig, onze eigen leerlingenbegeleiding werd ingeschakeld net als klastitularissen en het CLB. De jongeren hebben nood om hierover te praten en we geven hen daar alle kansen toe. Iedereen gaat hier op zijn eigen manier mee om. De klas van de jongen krijgt vandaag geen les meer en ook leerlingen die daar nood aan hebben of getuige waren, worden de hele dag opgevangen.” (lees verder onder de foto’s)

De fietser werd op straat aangereden en kwam ten val. — © jhm

Algemeen directeur Ann Stael en burgemeester Kristof Audenaert zijn aangeslagen door het ongeval. — © jhm

Fietsstraat

De feiten gebeurden in een fietsstraat, waar maximaal 30 kilometer per uur gereden mag worden en waar auto’s fietsers niet mogen inhalen.

Ook burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) kwam ter plaatse. “Sinds enkele jaren is de Sint-Jozefstraat een fietsstraat”, zegt de burgemeester. “Elke ochtend en middag passeren hier vele honderden leerlingen met de fiets en de fietsstraat werd ingevoerd om de veiligheid voor hen en andere fietsers te verhogen. De straat werd twee jaar geleden ook nog volledig opnieuw aangelegd met extra markeringen en middengeleiders. Het is de eerste keer dat hier een ernstig voorval is. Voor iedereen is dit ongeval een drama. We hopen dat alles goedkomt met de jongen.”

Het ongeval gebeurde vlak bij de Sint-Rembertscholengroep, in een fietsstraat. — © jhm