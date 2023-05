Limburg United met sweep naar halve finale, belle tussen Kangoeroes Mechelen en Leuven Bears

Limburg United heeft zich na een 77-83 (42-37) overwinning versus Charleroi en in de tweede partij van de kwartfinales van de Belgische play-offs met een sweep geplaatst voor de halve finale. De Limburgers ontmoeten nu Antwerp Giants. De Giants, die van het thuisvoordeel genieten, openen in deze best of five op 10 mei in de eigen Lotto Arena.