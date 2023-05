Tony Doyle, Britse ex-wereldkampioen en oude bekende van het Gentse Kuipke, overleden

Doyle kende ook heel goed ‘t Kuipke in Gent en was er ook veel aan de slag. Daar boekte hij in 1991 met Etienne De Wilde zijn allerlaatste zege in een zesdaagse. In 1986 had hij ook al eens toegeslagen met Clark.

Doyle is ook een tweevoudige wereldkampioen achtervolging (1980 en 1986) en werd ook drie keer Europees kampioen koppelkoers. Een keer met Gary Wiggins (1984), de vader van Bradley en twee keer met Danny Clark (1988 en 1989). Maar hij werd ook niet gespaard van zware valpartijen. Zo lag hij na een crash tijdens de zesdaagse van München tien dagen in coma en ook een gebroken rug zorgde in de zesdaagse van Zürich voor het einde van zijn carrière. In 1995 werd hij verkozen tot voorzitter van de Britse wielerbond. Doyle was ook de man die als directeur de Tour of Britain opnieuw lanceerde. In 2009 werd hij opgenomen in de British Cycling Hall of Fame. (hc)