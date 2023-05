‘Lucky loser’ Struff geeft Alcaraz partij in finale van ATP Madrid

De Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 65) is de tweede finalist op het ATP Masters 1.000-toernooi in Madrid (gravel/7.705.780 euro). Na een beklijvend duel van meer dan twee uur knikkerde hij vrijdagavond de Russische kwalificatiespeler Aslan Karatsev (ATP 121) huiswaarts met 4-6, 6-3 en 6-4.

De 33-jarige Struff stond als ‘lucky loser’ op de hoofdtabel in de Spaanse hoofdstad. Hij werd in de kwalificaties door uitgerekend Karatsev uitgeschakeld, maar de organisatie viste hem nog op.

In de finale wacht topreekshoofd Carlos Alcaraz (ATP 2), die zich eerder op de dag op zijn twintigste verjaardag met 6-4 en 6-3 ontdeed van de Kroaat Borna Coric (ATP 20).

Alcaraz is de titelverdediger in Madrid. Vorig jaar versloeg de jonge Spanjaard in de finale Alexander Zverev (ATP 16), die in de Spaanse hoofdstad in 2018 en 2021 de beste was. Dit jaar klopte Alcaraz de Duitser in de kwartfinales. Alcaraz won in 2023 al drie toernooien (Barcelona, Indian Wells en Buenos Aires).

Struff kan zaterdag op zoek gaan naar zijn eerste ATP-titel. Hij speelde in het verleden slechts een finale. In 2021 verloor hij de eindstrijd in München.