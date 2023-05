Jong Genk is zeker van behoud, Virton zakt naar eerste nationale

De Genkies hadden de kaarten in eigen handen, maar kregen vrijdagavond een extra duwtje in de rug in hun strijd om het behoud. Virton zakt naar eerste amateur en Jong Genk is, zonder te spelen, verzekerd van een jaartje extra in 1B. Zaterdag speelt het om 16 uur tegen Deinze. “Iedereen is superblij”, zegt trainer Hans Somers. “Het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Met positief voetbal hebben we het gered. Op verschillende manieren werd het ons moeilijk gemaakt, maar op sportief en menselijk vlak hebben we met z’n allen veel geleerd.”

Somers was in de voetbalclub van zijn zoontje waar de wedstrijd op televisie werd gevolgd. “Ik heb de wedstrijd bewust niet gekeken. Dat zou te veel stress geven. Maar om de tien minuten checkte ik wel de tussenstand. En via berichten met de staf en de spelers hielden we elkaar op de hoogte. Iedereen is door het dolle heen. Voor de spelers en staf is dit een mooie beloning.”

De verwachte kern: Leysen, Penders, Stevens, De Boeck, Rommens, Didden, Dierckx, A. Et-Taïbi, Al Mazyani, Caicedo, Van de Perre, Claes, Bangoura, Toma, Abid, Kouassi, Beniangba, Nuozzi, Yayi Mpie, John.