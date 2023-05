Beerschot pakt zege bij RSCA Futures, Virton degradeert na gelijkspel tegen U23 Standard

Ayouba Kosiah (12. en 41.) was de gevierde man bij de Ratten in het Lotto Park met twee treffers. In de tussenstand springt Beerschot voorlopig over Club NXT naar de derde plaats met 49 punten. De Anderlechtse U23 volgt op de zesde positie met 37 eenheden.

In de degradatieplay-offs is het doek dan weer gevallen voor Virton. Een 1-1 gelijkspel op het veld van de U23 van Standard volstond niet om kans te blijven maken op een verlengd verblijf in de op één na hoogste Belgische voetbalafdeling. Ze tellen 22 punten, waardoor de kloof met de U23 van Racing Genk (26) na vanavond met vier punten onoverbrugbaar is geworden. Standard klimt naar de tiende stek met 27 stuks.