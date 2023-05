Kim Huybrechts zet de keet in vuur en vlam, maar gaat dan pijnlijk onderuit op Blaklader Darts Open: “Ik ga hiervan wakker liggen”

The Hurricane werd als een ware volksheld onthaald in de Oktoberhallen, waar opnieuw 3.000 man zat. Op de beats van ‘Thunderball’ van het Nijlense Bonzaï Records (uit Kims thuishaven) zette hij de zaal in vuur en vlam. Wat daarna kwam, was echter minder spectaculair.

Huybrechts kwam meteen onder druk te staan tegen Ricky Evans, die bekendstaat als de snelste darter ter wereld. In geen tijd stond onze landgenoot 0-3 achter. Evans gooide 99 gemiddeld en raakte uiteindelijk 6 op 8 dubbels op weg naar een 0-6 zege, met een finish van 110 om het af te maken. Huybrechts kreeg in totaal slechts drie pijltjes om zelf een leg te winnen.

“Dit is één van de minste wedstrijden uit mijn carrière”, sakkert Huybrechts. “Maar goed, die horen er ook bij. Dit is wel een pijnlijke, een heel pijnlijke. Dit is sport, de rug rechten en op naar de volgende. Ik speelde onder niveau en had een beetje stress, denk ik. Ricky Evans, met alle respect voor hem als darter, speelt hier ver boven zijn niveau. Hij staat bekend als een speler die veel dubbels mist, maar nu raakte hij ze bijna aan 100 procent. Dan doe je de juiste dingen op het juiste moment. en dat is een beetje het verhaal van mijn seizoen.”

Huybrechts won eerder dit jaar nog eens een vloertoernooi, maar daarbuiten gaat het soms moeilijk. “Het lijkt wel alsof ze tegen mij altijd goed gooien”, klinkt het. “Vorige week ook nog. Oké, de schuld ligt altijd eerst bij jezelf, maar wat Evans hier doet is niet normaal voor hem. Het is een van z’n tien beste matchen ooit en die speelt als 10-15 jaar. Accepteren, op de kin pakken en doorgaan. Ik ga deze week de comments op sociale media niet lezen, want er zal weer een hoop zever passeren. Ik ga hier wel van wakker liggen. Gelukkig was het publiek fantastisch én fair. Het is erg als ze iemand uitjouwen en dat was nu niet het geval met Evans. Dankjewel daarvoor België.”

