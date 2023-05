Maaseik buigt voor verdiende kampioen Roeselare

Niemand die zijn geld bij een 2-0-tussenstand nog op Maaseik zette, maar in de Roeselaarse heksenketel beten de Maaslanders vrijdagavond wel twee sets stevig van zich af. Dat moet je ze nageven. In een spannende openingsset kwam het, met de rug tegen de muur, complexloos voor de dag. Reggers en Protopsaltis waren meteen wakker, Treial zette serverend druk: 15-20. Maar, zoals al vaker dit seizoen, kon Greenyard de voorsprong niet vasthouden. Knack groeide in de set en onder meer via een ijzersterke Tammearu en Fasteland was alles te herdoen: 22-22. We kregen een thriller van formaat, met zes setballen voor de thuisploeg, eentje voor de bezoekers. Reggers brak lang niet, Maaseik geloofde alsnog in een gouden start maar uiteindelijk trok Roeselare net zoals in veel voorbije clasico’s aan het langste eind in moneytime. Fasteland en Tammearu zette de Tomabelhal in vuur en vlam.

Roeselare ging nadien sterk door op haar elan, Maaseik kon vooral dankzij Reggers het wagonnetje aanhaken, maar moest met het einde van de set in zicht dan toch buigen voor de grote rivaal. Bij 21-18 in set twee ging de eerste wave door de West-Vlaamse tribunes en wist je hoe laat het was: 25-21. De Limburgse veer was nu compleet gebroken en Maaseik moest de kelk nu, op pijnlijke wijze, tot de bodem ledigen. Set drie werd namelijk een afstraffing. Gesteund door een fervent thuispubliek stoomde Roeselare keihard door richting een droge 3-0. Simpelweg een verschil in kwaliteit, ervaring, killerinstinct. Het was uitblinker Tammearu die uiteindelijk na een goed uur een einde maakte aan de Maaseikse lijdensweg en het feest op gang mepte.

Greenyard pakt zo opnieuw geen prijs. De laatste dateert van 2019, toen de Maaslanders nog eens kampioen werden. Roeselare pakt voor het derde jaar op rij de titel, na een ronduit geweldig seizoen. Niemand die het onverdiend kan noemen. Met onder meer het vertrek van Protopsaltis (Panathinaikos), Reggers (Milaan), Treial (Roeselare) en Baghdady (Duitsland) heeft Greenyard Maaseik opnieuw véél werk voor de boeg voor volgend seizoen. Zeker als het de kloof met dit Roeselare wil verkleinen.

Sets: 32-30, 25-21, 25-14.

Roeselare: D’Hulst, Coolman, Verhanneman, Tammearu, Kukartsev, Fasteland, libero: Deroey. Vielen in: Rotty, Ahyi, Depovere.