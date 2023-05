Brad Pitt gaat zelf met een F1 rijden voor de meest realistische racefilm aller tijden

Brad Pitt zal in het weekend van de Britse GP in Silverstone met een F1-bolide rijden.

De Hollywoodster broeit op een F1-film, waarvan Lewis Hamilton een van de producers is. De ambitie is om de meest realistische racefilm ooit te maken en daarom zal er gefilmd worden tijdens F1-weekends. In Silverstone zal de 59-jarige Pitt in actie komen met een speciale bolide, gebouwd door Mercedes en voorzien van een F2-motor. De wagen heeft aan boord de kleinste 6K-camera’s die er bestaan.

Pitt mag wel niet de baan op met de andere rijders. Daarvoor is een superlicentie van de FIA vereist en die krijgt hij niet. (mc)