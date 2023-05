Het grote darts-interview met Anthony Kumpen: “Mijn zoon Henri racet op zijn tiende al beter dan ik”

In onze reeks ‘het grote darts-interview’ laten we een gesprekspartner elf pijltjes afvuren, waarbij elke score overeenkomt met een vooraf opgestelde vraag. Ook gaan we op zoek naar de beste darter. Deze week: autoracer Anthony Kumpen, die dit weekend in Valencia begint aan zijn jacht op een derde Europese titel in de Nascar. Maar tegelijk eigenlijk meer bezig is met de carrière van zijn 10-jarige zoontje.