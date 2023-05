Mercedes bovenaan tijdens eerste oefensessie in Miami: snelste tijd voor George Russell, Max Verstappen op P4

George Russell heeft tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Miami de snelste tijd gereden. Het was Mercedes bovenaan want Lewis Hamilton reed de tweede tijd, gevolgd door Charles Leclerc in de Ferrari met de derde tijd en Max Verstappen die de vierde tijd reed.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vorig jaar debuteerde de GP van Miami op de F1-kalender. Het circuit kreeg vorig jaar kritiek omdat er problemen waren met de asfaltlaag maar dat probleem werd ondertussen grondig aangepakt. De nieuwe asfaltlaag zorgt er echter ook voor dat het gripniveau anders is dan vorig jaar en de rijders zullen dan ook opnieuw de limieten van de wagen en het circuit moeten proberen opzoeken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor Williams F1-piloot Logan Sargeant is de GP van Miami meer dan ooit een thuisrace. Voor Logan Sargeant is de GP van Miami de eerste van drie Amerikaanse races plaats. Drie thuisraces dus voor Sargeant, maar Miami is extra speciaal omdat hij, naar Amerikaanse normen, niet ver van het circuit is geboren.

Ongeveer halverwege de oefensessie kregen we een rode vlag nadat Nico Hulkenberg met zijn Haas F1-bolide tegen de muur crashte. Jammer voor de Duitser want op dat moment had hij de tweede tijd achter zijn naam staan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Veel rijders hebben een speciale F1-helm voor de GP van Miami en bij Red Bull hebben ze een door een fan ontworpen livery voor de Red Bull RB19. Ook die livery leek Max Verstappen ‘vleugels te geven’.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Verstappen leek lange tijd op weg naar de snelste tijd maar helemaal aan het einde van de sessie reden George Russell en Lewis Hamilton in de Mercedes op de zachte bandencompound een snellere rondetijd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Uiteindelijk moest Verstappen zelfs tevreden zijn met een vierde tijd omdat ook Charles Leclerc in de Ferrari sneller ging.

Meer F1-nieuws:- Max Verstappen waarschuwt Red Bull: “Dat mogen we absoluut niet laten gebeuren”- Zorgt pitlane-incident voor belangrijke wijzing tijdens GP van België?- Charles Leclerc: “Upgrades Ferrari zullen niet volstaan om met Red Bull te kunnen strijden”- Mercedes gaat haar F1-bolide aanpassen na klachten van Lewis Hamilton- Zorgen onweer en regen voor een spectaculair raceweekend in Miami? (F1journaal.be)