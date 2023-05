Zijn cijfers, kansen, outfit en materiaal: alles wat u moet weten over Remco’s gooi naar roze in de openingstijdrit van de Giro

Tijdrit voor grote motoren

De eer van de Grande Partenza van deze 106de Giro d’Italia is voor Fossacesia Marina, een kuststadje in de Abruzzen aan de Adriatische Zee. Geen proloog, wel een 19,6 kilometer lange tijdrit over een oud treinspoor dat werd omgebouwd tot een breed fietspad. De eerste 16,8 kilometer volgt het parcours de kustlijn: geen bochten, amper niveauverschil en zes tunneltjes als belangrijkste hindernis. Hier kunnen de grote motoren van het peloton het verschil maken met een monsterverzet. “Een stuk zonder recuperatiestroken”, meent Evenepoel, die het tijdens de gewonnen Vuelta-tijdrit in Alicante aandurfde om een imposant verzet met zestig kroontjes vooraan rond te draaien. “Ik ga zo hard mogelijk duwen, zo laag mogelijk met mijn neus op mijn stuur liggen en zo weinig mogelijk wind proberen te vangen.” De laatste drie kilometer in finishplaats Ortona lopen via vier bochten bergop. “De eerste kilometer daarvan is best steil. Zes, zeven procent. Daarna vlakt het wat af.”

Wind zal geen rol spelen

Langs de Adriatische kust had de wind een voorname rol kunnen spelen, maar in tegenstelling tot de verkenning van donderdag zal die vandaag amper aanwezig zijn. “Het weer en de wind zullen tijdens de tijdrit nauwelijks veranderen” , zegt ploegleider Geert Van Bondt. “Misschien dat op het einde, wanneer Remco start, de wind nog een beetje meer in het voordeel zal draaien.” De thermometer wijst vanmiddag in Ortona zo’n 23 graden aan en het Italiaanse lentezonnetje zal uitbundig schijnen.

Eerst Evenepoel, meteen gevolgd door Roglic, Küng en Ganna

De startvolgorde van de openingstijdrit werd vrijdag door loterij bepaald. Soudal - Quick-Step kwam als elfde van de 22 ploegen uit de trommel. Dat betekent dat Remco Evenepoel als op tien na laatste mag starten aan zijn jacht op de eerste roze trui. Onze 23-jarige landgenoot rolt om 16u34 van het startpodium. Alsof dame fortuna er zich hoogstpersoonlijk mee had gemoeid trokken de ploegen van zijn grootste concurrenten om de dagzege de daaropvolgende plekken. Zo start Primoz Roglic exact één minuut na Evenepoel, meteen gevolgd door Stefan Küng en Filippo Ganna. Die drie belangrijkste rivalen hebben bijgevolg het voordeel dat ze hun inspanningen kunnen baseren op die van de aerokogel van Schepdaal.

Onklopbare Ganna?

Voor Evenepoel zijn de Italiaan Filippo Ganna en de Zwitser Stefan Küng de topfavorieten voor de zege in de tijdrit. “Als Ganna zijn dag heeft is hij bijna onklopbaar”, stelde onze landgenoot. Hij heeft gelijk. De Italiaanse werelduurrecordhouder begon zijn enige twee Giro’s — die van 2020 en 2021 — met een tijdritzege én de maglia rosa. “Remco zegt iedere keer wel zoiets. Maar dan is hij telkens heel goed en doet hij zelf iets sterks”, hield Ganna de druk af. Het is geleden van 28 januari 2020 in Punta Negra dat Remco een rechtstreeks duel met Ganna op de tijdritfiets won. Toen was dat een door weer en wind getekende proef in de Ronde van San Juan, een Argentijnse inloopkoers. Evenepoel zelf vindt het EK tijdrijden van 2021 in het Italiaanse Trento het belangrijkste referentiepunt. Toen eindigde hij op een vlak parcours over een gelijkaardige afstand op 8 seconden van Ganna en 15 seconden van winnaar Küng.

Roglic 4 - Evenepoel 2

Maar Evenepoel kijkt vandaag vooral naar de tijdsverschillen met zijn concurrenten voor het eindklassement, in het bijzonder met Primoz Roglic. In totaal stonden Evenepoel en Roglic in zes tijdritten samen aan de start. Twee keer zette de Belg de beste tijd neer, vier keer de Sloveen. De laatste onderlinge veldslag tegen de klok in de Vuelta van vorig jaar ligt het best in het geheugen. Toen smeerde Evenepoel in Alicante over bijna 31 kilometer olympisch tijdritkampioen Roglic 48 pijnlijke seconden aan de broek. “Maar Alicante is echt geen maatstaf voor de Giro”, zegt Arthur van Dongen, ploegleider van Roglic. “Door zijn val in de Tour had Roglic toen niet de juiste voorbereiding. Nu heeft hij die wel en heeft hij enorm veel op de tijdritfiets getraind.”

Evenepoel werkte extra toe naar tijdritten

Ook Evenepoel trainde de voorbije weken veel op zijn tijdritfiets. Dinsdag reed hij tijdens zijn allerlaatste training op Spaanse bodem maar liefst honderd kilometer op zijn Specialized S-Works Shiv TT. Donderdag verkende de wereldkampioen het parcours op zijn gewone wegfiets, vrijdag reed hij nog eens zestig kilometer op de tijdritbolide. Evenepoel komt aan de start met zijn ideale streefgewicht van 63 kilogram. Hij woog ooit minder, maar wou niet te mager staan om zeker genoeg power te kunnen ontwikkelen in de twee vlakke tijdritten.

Voor het eerst in tricolore trui en met regenboogschoenen

Het materiaal waarmee Evenepoel straks in Fossacesia Marina van het startpodium rolt is zo goed als hetzelfde waarmee hij de tijdrit in de Vuelta won. De 23-jarige Vlaams-Brabander is sindsdien ook niet meer in de windtunnel geweest. Evenepoel zal dus opnieuw met de futuristisch uitziende S-Works TT 5 op het hoofd rijden, de tijdrithelm met de geïntegreerde sok. Wel anders is de tricolore trui. Evenepoel werd vorig jaar in Gavere Belgisch kampioen tegen de klok, maar omdat hij in de Vuelta aan de leiding stond moest hij in een rode trui de weg op. Het zal de allereerste keer zijn dat we Evenepoel sinds zijn titel in het zwart-geel-rood aan de slag zien. Nog een nieuw detail: de wereldkampioen draagt in deze Giro voor het eerst schoenen met een regenboogaccent. Tot slot: Evenepoel kreeg van de organisatie het rugnummer één toebedeeld.

Eindelijk een opvolger voor Rik Verbrugghe?

Remco Evenepoel kan vandaag Rik Verbrugghe opvolgen die in 2001 in het naburige Pescara de proloog van 7,6 km won en zo als laatste Belg de roze trui veroverde. Met een gemiddelde snelheid van 58,996 kilometer per uur zette Verbrugghe een Girorecord in het tijdrijden neer dat vandaag moeilijk te breken zal zijn. De organisatie verwacht een gemiddelde snelheid rond de 52 kilometer per uur, dat betekent dat de winnaar er ongeveer 22 minuten over zal doen.

Ook bergtrui op het spel

In deze openingstijdrit staat niet alleen de roze trui, maar ook de eerste bergtrui op het spel. De slothelling, amper 68 meter hoog, kreeg van de organisatie een categorie 4 mee. Dat betekent dat er 3, 2 en 1 bergpunten te verdienen vallen voor de renners die de klim van 2,8 kilometer het snelst opknallen. Ongetwijfeld lokt dit een aantal geïnteresseerde renners die zich in de vlakke aanloop zullen sparen om in het slot een gooi te doen naar de maglia azzurra.

Belgische debutant trapt Giro af

Naast Remco Evenepoel staan nog tien andere Belgen aan de start van deze Giro: Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke, Pieter Serry, Laurens De Plus, Otto Vergaerde, Senne Leysen, Harm Vanhoucke, Laurens Huys, Arne Marit en Laurenz Rex. Huys krijgt in zijn eerste grote ronde meteen ook een opvallende primeur: hij is de renner die de Giro in gang mag schieten door om 13u50 als eerste aan de openingstijdrit te beginnen. “Een hele eer. Ik kijk er echt naar uit”, zegt de 24-jarige renner van Intermarché-Circus-Wanty. “Helaas ben ik niet echt een tijdritspecialist, maar ik wil het wel zo goed mogelijk doen.”