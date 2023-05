Thomas Vermaelen in beeld bij STVV

De Truiense zoektocht naar een coach komt in de eindfase. STVV wil zijn nieuwe trainer snel bekendmaken. Thomas Vermaelen (37) werd gepolst. Of hij het ook wordt? Afwachten.

STVV is naarstig op zoek naar een opvolger voor Bernd Hollerbach. Volgens onze info hopen de Kanaries hun nieuwe coach volgende week bekend te maken.

Een van de mogelijke kandidaten waarmee STVV contact had, is Thomas Vermaelen. Dat STVV bij Vermaelen is uitgekomen, hoeft niet te verbazen. De Truienaars boden in het verleden al vaker jonge trainers een kans - denk aan Leko, Yannick Ferrera en De Roeck - en Vermaelen, die na een job als assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels nog wacht op een eerste ervaring als hoofdcoach, zou in dat rijtje passen. Bovendien speelde Vermaelen na avonturen bij Ajax, Arsenal en Barcelona ook voor het Japanse Visssel Kobe. STVV heeft met DMM.com een Japanse eigenaar, zoals u weet.

Of Vermaelen ook effectief de nieuwe trainer van STVV wordt, valt nog af te wachten. De voorbije weken werden met meerdere kandidaten gesprekken gevoerd. Volgens onze info zou het moeilijk worden om Vermaelen aan boord te krijgen en is de kans groot dat volgende week een andere coach wordt voorgesteld. Maar als Vermalen toehapt, zal STVV niet twijfelen.