Officieel is Antwerp-Genk de aanleiding voor dit gesprek – Luc Nilis (55) werkt bij Genk én is bevriend met RAFC-coach Mark van Bommel –, maar dat was slechts een drogreden. Nilis, da’s any place, any time, wat ons betreft. “Mieke en ik gaan trouwen. Ze verdient dat.”