Wout van Aert en Lotte Kopecky verkenden het WK in Schotland: “Veel technischer dan Leuven, maar er zit géén helling als de Wijnpers in”﻿

Wout van Aert en Lotte Kopecky weten ondertussen perfect hoe het WK in Schotland van augustus eruitziet. Samen met de beloften Jonathan Vervenne en Julie De Wilde verkenden ze donderdag en vrijdag de wegrit en het tijdritparcours van Glasgow. “Het is veel technischer dan Leuven, maar er zit geen heuvel als de Wijnpers in”, was de conclusie van zowel renners als de coaches Sven Vanthourenhout en Serge Pauwels.