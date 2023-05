Negentig vaten met drugsafval gedumpt in bos bij circuit van Terlaemen

In het bos bij het circuit van Terlaemen in Zolder is een wandelaar vrijdagnamiddag uitgekomen bij zo’n negentig vaten met het etiket fosforzuur. De bidons van 20 liter zijn vermoedelijk afkomstig van een labo voor de aanmaak van synthetische drugs. Onderzoek is bezig.

Langs de boswegen in de buurt van het circuit heeft een wandelaar de vaten vrijdagnamiddag aangetroffen. — © rr

De vaten werden gedumpt in het bos tussen de Zwembadstraat, Kerkstraat en Molenveld. Het etiket op de vaten vermeldt fosforzuur. Dit sterk bijtend product kan voor irritaties zorgen bij inademing. Bij contact zijn brandwonden mogelijk. Onderzoek zal uitwijzen of er inderdaad zuiver fosforzuur in de vaten zat. Volgens de eerste vaststellingen door de brandweer bestond de inhoud uit een minder schadelijke stof. Welke vloeistof het is, zal analyse duidelijk maken. De kans is groot dat het om afvalproducten gaat uit een drugslabo.

Synthetische drugs

Voor de aanmaak van synthetische drugs gebruiken de criminelen een combinatie van zuren (zoutzuur, zwavelzuur of fosforzuur) en licht ontvlambare oplosmiddelen zoals methanol, ethanol of aceton. Bij het productieproces worden de zuren gekookt waardoor dampen vrijkomen die schadelijk kunnen zijn voor de longen. De oplosmiddelen worden nadat ze zijn verwarmd, versneld afgekoeld in diepvrieskisten. Het restafval wordt meestal opnieuw in de vaten gegoten en dan gedumpt.

Onderzoek

De lokale recherche van politiezone Heusden-Zolder, de Federale Gerechtelijke Politie, het gerechtelijk labo en het C.R.U. (Clan Lab Response unit) deden vrijdag de nodige vaststellingen in de bossen aan het circuit van Terlaemen.

De civiele bescherming is daarna alle vaten komen opladen. Een milieuambtenaar bekijkt of er schade is aan de omgeving en de natuur. Het verder onderzoek wordt gevoerd door de FGP Limburg.

Gevaren

De aanmaak van synthetische drugs is een gevaarlijk proces zowel voor de producenten als voor de omwonenden. Vandaar dat het parket Limburg in april 2019 het anoniem drugsmeldpunt Limburg heeft opgestart. Burgers kunnen daar anoniem melding maken van signalen die wijzen op drugsproductie. Hiermee helpen ze bij de strijd tegen drugs. Het aantal meldingen van burgers is gestaag gestegen van 169 meldingen in 2019 naar 477 meldingen tijdens het afgelopen jaar, bijna een verdrievoudiging. Gemiddeld leidt ongeveer 30 procent van deze meldingen tot extra politionele informatie in lopende of nieuwe onderzoeken. Iets meer dan 10 procent van de meldingen levert een onmiddellijk positief resultaat op waarbij een labo, plantage of dumping wordt aangetroffen.

Drugsmeldpunt

Vorig jaar werden er, dankzij de alertheid van de melders, 14 plantages en 2 synthetische labo’s ontdekt in Limburg. Zowat 39 procent van de meldingen bezorgde de politie extra informatie. En liefst 39 van de 477 meldingen hebben effectief gezorgd voor de ontdekking van een drugsgerelateerd feit. Dankzij het meldpunt wordt er ook informatie verzameld over mogelijke drugsdealers en bepaalde hotspots of over drugsfeestjes. Ook aan die meldingen wordt de nodige politionele aandacht geschonken.

(maw)

Ruik je een vreemde, chemische geur? Zie je plots veel (nachtelijke) activiteit bij een leegstaand pand? Worden de ramen van een pand plots volledig dichtgemaakt? Werden er vaten of bidons achtergelaten in de natuur? Bemerk je een achtergelaten bestelwagen, vaak zonder nummerplaat? Bel naar het gratis oproepnummer: 0800/20.877.