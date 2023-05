Prince heeft nu zijn eigen stukje ‘Highway’: stuk van autosnelweg vernoemd naar overleden muzieklegende

De overleden superster Prince krijgt in zijn thuisstaat een stuk snelweg naar hem vernoemd. Dat is beslist nadat de politiek in de Amerikaanse staat Minnesota daarover heeft gestemd. 55 politici stemden voor het plan, er waren vijf nee’s.

De bedoeling is dat de snelweg die langs het museum en de studio’s van Prince’s Paisley Park voortaan een andere naam draagt: Prince Rogers Nelson Memorial Highway. Er zullen binnenkort ook paarse borden verschijnen langs een strook van een tiental kilometer op de huidige State Highway 5 in buitenwijken Chanhassen en Eden Prairie van Minneapolis om duidelijk te maken aan automobilisten waar ze zich precies bevinden. Sharon Nelson, de oudste zus van Prince, was aanwezig tijdens de beslissing. Zij heeft ook al gezegd dat er een financiële bijdrage vanuit de familie komt om de nieuwe borden en andere aanpassingen te bekostigen. Al neemt de plaatselijke politiek het merendeel van de kosten voor hun rekening.

“Prince was een waar genie, een visionaire artiest die de grenzen van muziek en cultuur verlegde op een manier die nooit zal worden vergeten”, zei republikeins senator Julia Coleman tegen haar mede-senatoren. “Zijn invloed is te horen in het werk van talloze muzikanten die na hem kwamen, en zijn nalatenschap blijft tot op de dag van vandaag nieuwe generaties artiesten inspireren.” Paisley Park, waar Prince woonde en opnam, trekt nu bezoekers van over de hele wereld. Paisley Park is ook waar Prince op 21 april 2016 stierf aan een accidentele overdosis fentanyl op 57-jarige leeftijd. Het 65.000 vierkante meter grote complex in Chanhassen is nu een museum en evenementenlocatie, dat wordt gerund door zijn erfgenamen.