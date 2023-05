Luca Brecel krijgt trofee voor ‘Prestatie van het Jaar’ van World Snooker

Speler van het jaar werd Mark Allen, die drie rankingtitels won en de halve finales haalde op het WK. De prestatie van het jaar werd zoals verwacht geleverd door de nieuwe wereldkampioen Luca Brecel. Ook Luikenaar Julien Leclercq viel in de prijzen. Aan zijn finaleplaats op de Shoot Out hield hij als meest opvallende debutant de titel van Rookie of the year over. (mg)