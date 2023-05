VIDEO. Luca Brecel is een man van zijn woord en wordt vier dagen na wereldtitel als held onthaald op (amateur)toernooi in Wenen

Amper vier dagen na zijn wereldtitel is Luca Brecel al aan zijn volgende toernooi begonnen. De 28-jarige Limburger werd al een tijdje geleden uitgenodigd op een amateurtoernooi in Wenen en hield woord. De kersverse wereldkampioen werd vrijdagnamiddag als een held onthaald op de Vienna Snooker Open.

Brecel was de absolute ‘headliner’ van het toernooi. Er kwamen vrijdagnamiddag redelijk wat fans naar de snookerbar in het centrum van Wenen, waaronder ook enkele Belgen die in de buurt wonen of op citytrip zijn. In de groepsfase speelde Brecel tegen amateurs en hij won zijn vier wedstrijden makkelijk, de fans (en tegenstanders) genoten van zijn spel.

Geen vette prijzenpot

Toch is het niet vanzelfsprekend dat Brecel straks al zijn volgende trofee in de lucht mag steken. Er doen namelijk nog enkele bekende namen mee: onder meer Robert Milkins (nummer 13 van de wereld), Tom Ford (nummer 24) en David Grace (nummer 56). Ford pakte donderdag, op de eerste dag van het toernooi, al uit met een indrukwekkende 147-break. Het toernooi gaat zaterdag en zondag verder.

Voor het geld doet Brecel het zeker niet. De winnaar van de Vienna Snooker Open mag straks 2.500 euro bijschrijven op zijn bankrekening. Peanuts in vergelijking met de 573.000 euro dat hij won met zijn wereldtitel.

