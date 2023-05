Eekhoorn haalt alles uit de kast om aan eten te raken, maar dat is buiten wiel van buurtbewoner gerekend

In de Amerikaanse staat Wisconsin deed deze eekhoorn er alles aan om voedsel te pakken te krijgen. Zo beklom het beestje het zelfgemaakte wiel van Jim Hamilton, met alle gevolgen van dien. De eekhoorn werd een tijdlang heen en weer geslingerd terwijl het een hapje probeerde te bemachtigen. Jim zat ondertussen geamuseerd naar het tafereel te kijken in zijn veranda. “Normaal haat ik koud weer, maar dit houdt me geëntertaind tijdens de wintermaanden”, vertelde hij. Na een tijdje gaf de eekhoorn het op en ging het verder op avontuur.