Greet Minnen bereikt dubbelfinale van WTA Saint-Malo

Greet Minnen mag zich samen met de Nederlandse Bibiane Schoofs opmaken voor de finale van het vrouwendubbel op het WTA125-toernooi in het Franse Saint-Malo (gravel/115.000 dollar).

Minnen en Schoofs haalden het vrijdagavond na 1 uur en 39 minuten tennissen in een supertiebreak met 6-2, 5-7 en 10/8 van de Wit-Russische Lidziya Marozava en de Braziliaanse Laura Pigossi.

In de finale wacht Minnen en Schoofs een confrontatie met de Noorse Ulrikke Eikeri en de Japanse Eri Hozumi, de topreekshoofden op Franse bodem. Minnen staat overigens ook in de halve finales van het enkelspeltoernooi in de havenstad.