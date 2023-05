Snapchat introduceert de nieuwe functie My AI, een bot waar jongeren mee kunnen chatten.

My AI, een nieuwe functie van Snapchat, zorgt voor ophef. De chatbot voert gesprekken met kinderen en jongeren en vraagt hen zelfs om geheimen of afspraakjes. Ouders zijn bezorgd, en dat is volgens computerwetenschapper Tias Guns niet onterecht.