Genieten van beestjes en bloesems op belevingsboerderij

Afgelopen weekend was er weer heel wat volk te vinden bij Hoeve Op den Mierhoop in Wijer. De combinatie van openspeeldag en bloesemterras, gecombineerd met mooi weer, bracht heel wat mensen op de been.

“We hadden zowel voor jong als voor oud een leuk

Rondleiding op de boerderij

aanbod" vertelt boer Daan Paesmans. "Zo leefden de kinderen zich uit in de speelweide en mochten ze kennismaken met de boerderijdieren. De volwassenen konden genieten van het prachtige uitzicht op de bloeiende fruitbomen. Er werden ook heerlijke hapjes en drankjes geserveerd op ons bloesemterras. De rondleidingen over de boerderij en de fruitboomgaarden waren zeer populair bij de bezoekers. Dus we mogen zeker spreken van een geslaagd initiatief, en we kijken al uit naar onze volgende activiteit", zo besluit Daan.