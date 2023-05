Rafael Nadal blijft op de sukkel en geeft ook forfait voor Rome: “Ik kan niet anders dan dit te accepteren”

Rafael Nadal (ATP 14) blijft op de sukkel. De Spaanse tennislegende gaf vrijdag op sociale media aan dat hij ook het Masters 1.000-toernooi in Rome (gravel/8.637.966 euro), dat doorgaat van 10 tot 21 mei, aan zich voorbij moet laten gaan. De 36-jarige Nadal sukkelt al sinds zijn uitschakeling in de tweede ronde van de Australian Open, in januari, met de heup.

“Het spijt me zeer te moeten aankondigen dat ik niet zal kunnen spelen in Rome”, gaf Nadal aan in zijn statement. “Jullie weten allemaal hoeveel pijn het me doet weer een de belangrijke toernooien in mijn carrière te moeten missen. Er was de voorbije dagen een lichte verbetering in mijn toestand, maar ik heb maandenlang niet op een hoog niveau kunnen trainen. Het proces heeft tijd nodig en ik kan niet anders dan dat accepteren.”

Het nieuwe forfait van Nadal doet vragen rijzen voor Roland Garros, dat over drie weken van start gaat. De Spaanse gravelkoning, tienvoudig winnaar in Rome, stelde zijn comeback al enkele keren eerder uit. Zo liet hij de voorbije weken ook de toernooien in Monte Carlo, Barcelona en Madrid passeren. Nadal won Roland Garros vorig jaar voor de veertiende keer.