Jurgen Klopp vreest voor seizoen zonder Champions League bij Liverpool: “Niet in beste positie”

Vorig jaar strandden ze nog op een zucht van de beker met de grote oren na 0-1 verlies in de finale tegen het Real Madrid van Thibaut Courtois, maar volgend seizoen zou de Champions League weleens van start kunnen gaan zonder Liverpool, dat met het einde in zicht pas op de vijfde plaats staat in de Premier League. Enkel de top vier mag volgend seizoen naar het kampioenenbal.

The Reds zijn nochtans aan hun beste reeks van het seizoen bezig, met vijf zeges op rij. De achterstand op Manchester United, dat ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld heeft, bedraagt echter nog vier punten en dus lijkt het erop dat Liverpool zijn eindspurt net te laat heeft ingezet. Ook Liverpool-coach Jurgen Klopp ziet het eerder somber in. “Andere ploegen zitten nu eenmaal in beter posities dan wij”, gaf Klopp vrijdag toe tijdens het persmoment. “Zolang zij wedstrijden blijven winnen, zijn wij kansloos. Als United acht op vijftien haalt, kunnen we hen niet meer inhalen. Ik denk dat zij daartoe wel in staat zijn. Ze winnen gewoon drie wedstrijden en dat is het dan.”

Liverpool moet ook naar beneden kijken, want het verrassende Brighton volgt op de zesde plaats op vier punten, met nog twee inhaalwedstrijden op de teller. Ook Tottenham en Aston Villa kunnen Liverpool nog bedreigen. “Het klopt dat wij ook nog ploegen achter ons moeten houden en niet in alle gevallen hebben we het daarbij in eigen handen.”

In de Champions League ging Liverpool er dit seizoen in de achtste finales vrijwel kansloos uit tegen Real Madrid. In de FA Cup en League Cup werden ze eerder al uitgeschakeld. De begin dit seizoen gewonnen Supercup tegen Manchester City is niet meer dan een troostprijs.

In de Premier League resten hen nog duels tegen Brentford (zaterdag), Leicester City, Aston Villa en Southampton. Thiago Alcantara is vanwege een operatie alvast out tot begin volgend seizoen en aanvoerder Jordan Henderson is dan weer twijfelachtig voor de wedstrijd van zaterdag.

Thiago Alcantara moet onder het mes

Thiago Alcantara mag alvast een kruis maken over de rest van zijn seizoen bij Liverpool. De 32-jarige middenvelder kampt met een blessure aan de heup en wordt binnenkort geopereerd. “Thiago zal geopereerd worden en komt dit seizoen niet meer in actie”, zo vertelde Jürgen Klopp.

De Spaans international raakt normaal gezien wel op tijd fit voor de voorbereiding van de Reds op volgend seizoen. Thiago is bezig aan zijn derde seizoen op Anfield. Liverpool nam de middenvelder in 2020 over van Bayern München. Hij speelde dit seizoen, over alle competities heen, 28 wedstrijden en was daarin goed voor één assist. Naast Thiago kampen ook Diogo Jota, Jordan Henderson, Roberto Firmino en Naby Keita met fysieke kwaaltjes.