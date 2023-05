‘Rupaul’s drag race’-ster is beschuldigd van verkrachting: “Hij zal me niet neerhalen”

Darius Jeremy Pierce, beter bekend als dragqueen Shangela, wordt beschuldigd van verkrachting. Een productieassistent van de HBO-dragshow ‘We’re here’ zegt dat hij in 2020 door de dragqueen is verkracht.

Daniel McGarrigle, de productieassistent die Shangela heeft aangeklaagd, zegt volgens documenten van de rechtbank in Los Angeles dat hij in februari 2020 na een personeelsfeest is verkracht. Shangela liet McGarrigle vijf shots en twee mixdrankjes drinken, voordat hij vroeg of de productieassistent hem kon helpen met het inpakken van zijn koffers voor de vlucht van de volgende dag. Daarna zou hij in de hotelkamer zijn verkracht.

Bang om te verliezen

De productieassistent maakte er niet meteen een melding van, omdat hij Shangela zijn leidinggevende was en hij bang was zijn baan te verliezen. In 2021 diende McGarrigle toch zijn ontslag in, nadat hij naar eigen zeggen een vriendelijke relatie met Shangela probeerde te behouden. Hij eist nu een schadevergoeding van de dragqueen. Hoe veel geld hij eist, is niet bekend.

Shangela noemt de beschuldigingen complete onzin. “Ik kan niet vertellen hoe gekwetst ik ben door deze totaal onware beschuldigingen”, zegt hij tegen entertainmentblad Page Six. “Dit is niets meer dan een poging om mij en een televisiebedrijf met goede status neer te halen. Het heeft geen bewijs en het zal niet lukken.”

Shangela deed in 2010 mee aan Rupaul’s drag race en werd daarin laatste. Het volgende seizoen mocht hij weer meedoen. Toen werd hij zesde. In 2018 deed hij mee aan een All stars-variant en behaalde toen met een gedeelde derde plek zijn grootste succes in het programma.