Wout van Aert en Lotte Kopecky verkennen samen WK-parcours in Glasgow: “Showing off the moustache to the highlanders”

Wout van Aert verkende vrijdag samen met Lotte Kopecky het WK-parcours in Glasgow, Schotland. Ook Julie de Wilde en Jonathan Vervenne reden mee. Belgian Cycling deelde een foto van de verkenning op sociale media, terwijl Van Aert naar goede gewoonte een cryptische omschrijving op Strava in petto had. Met “Showing off the moustache to the highlanders” verwees Van Aert dit keer naar zijn snor die hij tegenwoordig laat staan.

Het WK gaat dit jaar door op 6 augustus.