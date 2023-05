Nadine debuteert op 65ste als schrijver met levensverhaal: “Een rode draad van overleven”

Borgloon

Op haar 65ste bundelde Nadine Smets haar levensverhaal in het boek Waarom ik anders ben. “Dit boek is als een rode draad van overleven”, vertelt ze. “Terwijl ik in een diep dal zat, werd mijn koerswijziging ingezet. Ik ontwikkelde mijn zintuigen en leerde vertrouwen in alles wat op mijn route kwam. Het hoorde bij de harde taal van mijn leerproces.”

“Pijn, verdriet, afgewezen worden, schuld, schaamte… Datgene wat voor mij bestemd was, kreeg ik op mijn bord”, zegt Nadine. “Hoe personen waar je ontzettend veel van houdt je plots laten vallen, hoe een ziekte of een ongeval je overkomt... Door je te blijven afvragen waarom, ga je van zoeken naar vinden en uiteindelijk ook leren houden van jezelf. Het boek vertelt mijn eigen levensvehaal en hoe ik tot mijn ware zelf ben gekomen ben.” (jcr)

‘Waarom ik anders ben’ is uitgegeven bij uitgeverij Storyland