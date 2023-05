Gedaan met cursussen die eruitzien als kleurboeken: dankzij deze studenten kan je markeerstift uitgommen

Tijdens de les snel zo veel mogelijk aanduiden in fluostift, maar achteraf beseffen dat je veel te veel gemarkeerd hebt. Het is een probleem waarmee Laurens Goossens (20) en zijn medestudenten regelmatig worstelen. Daarom komen ze zelf met dé oplossing: een markeerstiftverwijderaar. “Het recept is geheim, een beetje zoals Coca-Cola.”

Een gom voor markeerstiften die alleen het gemarkeerde uitwist en alle tekst laat staan. Het idee van de vier studenten bedrijfsmanagement aan de hogeschool PXL is even simpel als geniaal. “Alle vier hadden we telkens hetzelfde probleem”, vertelt Truienaar Laurens Goossens (20). “Tijdens de lessen markeerden we snel iets in onze cursus, maar maakten we vaak fouten. Vooral in onze ­codex, het wetboek dat we gebruiken tijdens onze rechtsvakken, is dat vervelend. Als er te veel aan­geduid is, raak je het overzicht kwijt. Daarom gingen we op zoek naar een oplossing.”

“Er bestaan al wel uitgombare fluostiften, maar die zijn redelijk duur”, zegt Laurens. “Door zelf met verschillende mensen te praten en onderzoeken te doen, hebben we zelf een product gevonden dat markeringen verwijdert. Dat kreeg de naam Wipe-Out. Oorspronkelijk ontstond het in het ­kader van een schoolopdracht. Maar we vonden het alle vier zo’n goed product dat we ermee willen verdergaan. Daarom hebben we samen een bedrijfje opgericht.”

Studenten Bram, Lariessa, Laurens Karoline stonden uren in de keuken om uiteindelijk tot de perfecte samenstelling voor hun markeerstiftenverwijderaar te komen. — © rr

Geheim recept

Om de markeerstiftverwijderaar samen te stellen, stond Laurens samen met zijn medestudenten Lariessa Timmermans (19), ­Karoline Lutsch (22) en Bram-Tibbe Westenterp (22) eerst uren in de keuken. “We begonnen met een product op basis van citroen, maar dat is niet zo makkelijk te ­bewaren”, legt Laurens uit. “Dus gingen we experimenteren met de samenstelling. Uiteindelijk vonden we iets dat werkte. Wat er juist inzit, geven we niet prijs. Het is een beetje zoals het geheime recept van Coca-Cola.” (lacht)

“Momenteel werkt onze ‘gom’ ­alleen op gele markeerstift”, vertelt Laurens. “Maar we willen het product nog verder ontwikkelen zodat het ook andere kleuren kan uitgommen. Wipe-Out wist alleen de kleur, de tekst blijft dus staan. Het werkt zowel op pen en alcoholstift als op gedrukte tekst. Het gebruik is simpel: ga je met onze stift over een stuk gemarkeerde tekst, dan verdwijnt de kleur meteen. Op glad papier duurt het ietsje langer, maar ook daarop werkt het.”

De markeerstiftverwijderaar werkt voorlopig alleen op gele markeringen, maar de studenten zoeken verder naar opties voor andere kleuren. — © rr

Studentenshops

Nadat hun product op punt stond, wilden de studenten het ook op de markt brengen. “Tijdens ons proces kregen we al veel hulp via het project Makerspace van de PXL”, zegt Laurens. “Ook voor het vermarkten kregen we hulp van de hogeschool. Daarnaast namen we deel aan de wedstrijd voor start-up’s van Vlajo (Vlaamse Jongeren Ondernemingen). Uit 50 inzendingen waren we trouwens een van de zeven groepjes die de finale haalden.”

Intussen hebben de vier samen een bedrijfje opgericht. “Voorlopig zijn we nog een small business ­project”, zegt Laurens. “Met de hulp van PXL Start-Up willen we nu ook de stap zetten naar een echt bedrijf. Voorlopig hebben we zelf geïnvesteerd en aandeelhouders gezocht, vooral familie. We verkochten ons product al via een standje op de hogeschool. Maar onze markeerstiftverwijderaar wordt ook al verkocht in de ­Standaard Boekhandel in het ­hogeschoolgebouw en bij Omni-papier in Sint-Truiden. We verkochten al meer dan 160 stuks. Ons doel is om in alle studentenshops van de hogescholen en universiteiten te liggen.”