Collega’s zwaaien wegenbouwer Moke (61) uit met eigen infobord

Wegenbouwer Moke Kesters (61) is op pensioen en dat heeft iedereen in Helchteren geweten. Zijn collega’s en vrienden maakten immers een infobord, net als bij wegenwerken, om Moke uit te zwaaien. “Ik heb fantastische collega’s, ik ga ze zeker missen.”

Als wegenbouwer plaatste hij zelf heel wat infoborden, nu pronkt er eentje met Mokes eigen naam aan het Sint-Trudoplein in Helchteren. Een fel oranje bord, net als bij wegenwerken, met daarop met de tekst “Moke, geniet van je pensioen”. Daarmee zwaaien collega’s en vrienden Moke uit. Op zijn 61ste gaat de wegenbouwer met pensioen.

Niet toevallig staat het bord vlakbij café Torenhof. Daar dragen de klanten hem een warm hart toe. “Toen ze me hier vrijdagavond afzetten, zag ik het bord staan”, lacht Moke. “Vrienden en collega’s hebben dat gedaan. Ik vind het heel mooi. Het is toch een teken dat ze je appreciëren.”

Moke is een vaste klant van café Torenhof. Niet toevallig werd het infobord voor zijn pensioen in die buurt geplaatst. — © cn

45 jaar gewerkt

Ook Mokes collega’s zorgden voor een leuk afscheid. “Zij hadden onze werf in Maasmechelen versierd, je kon er niet naast kijken”, vertelt Moke. “En dan kreeg ik nog een mand met allerlei lekkers… Te veel om op te noemen. Ik heb fantastische collega’s, ik ben hen ontzettend dankbaar. Onze baas heeft mij ook uitgenodigd om nog eens mee te gaan. Dat ga ik ook doen. Niet om te werken, maar uit respect en om mijn collega’s nog eens te zien. Neen, ik zal ze niet uitlachen. (lacht) Maar ik weet nu al dat ik ze ontzettend ga missen.”

Moke werkte niet altijd in de wegenbouw. “Aan het begin van mijn carrière heb ik industrievloeren gelegd”, vertelt hij. “De laatste 18 jaar deed ik aan wegenbouw voor de firma Collas uit Lummen. In het begin vooral in Antwerpen, de afgelopen vijf jaar vooral in Limburg. Ik heb dat werk heel graag gedaan. Ik heb inmiddels 45 jaar op de teller staan en dat is genoeg, denk ik toch.”

“Nu heb ik meer tijd om te biljarten, iets wat zowel op provinciaal als nationaal niveau speel” Moke Kesters

Biljarten

Hoe hij zijn tijd gaat invullen nu hij niet meer hoeft te werken? “Vroeger speelde ik handbal”, vertelt Moke. “Dat zal er niet meer inzitten. Maar ik biljart ook al jaren, zowel op provinciaal als nationaal niveau. Daar ga ik nu wat meer tijd voor hebben. Verder ga ik wat meer langs bij vrienden en wil ik mensen helpen die hulp kunnen gebruiken. Of ik zelf nog een feestje organiseer? Reken maar. Nog niet meteen, maar in augustus mogen ze zich klaarmaken.”