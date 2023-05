Papa Evenepoel heeft vertrouwen in zijn zoon: “De Giro van vorig jaar heeft Remco geprikkeld”

Vader Patrick Evenepoel kwam daags voor de start van de Giro bij Radio 1 nog even vertellen hoe zoon Remco toeleeft naar de start van de Ronde van Italië. “De roze trui is zeker een doel en hij heeft er keihard voor gewerkt. Maar het podium op zich is ook een doel. Als hij kan winnen, des te beter. Maar om te zeggen dat zijn Giro dan niet geslaagd is, vind ik erover.”

Zaterdag start de Giro met een individuele tijdrit. Spek voor de bek van Evenepoel, maar vader Patrick Evenepoel onderschat ook de Italiaan Filippo Ganna niet. “Hij is niet voor niks meervoudig wereldkampioen tijdrijden geweest. In Italië is hij bovendien eigenlijk onklopbaar. Het wordt dus een mooie uitdaging voor Remco.”

“Remco maakt trouwens een heel rustige indruk”, ging papa Evenepoel voort. “De laatste tien dagen van zijn stage in Spanje waren we samen. Ik hield hem van alles en iedereen weg, zijn voorbereiding verliep rustig. Zijn echtgenote was ook aanwezig. Hij is er volledig klaar voor. Nu horen we elkaar af en toe via Whatsapp, dat doen we altijd zo tijdens wedstrijden. We wensen hem dan succes en dan stuurt hij één of twee vuistjes terug. Dan weten we dat het oké is. Met zijn vertrouwen zit het goed.”

In de ploeg van medetopfavoriet Primoz Roglic vielen vooraf al enkele renners uit door een coronabesmetting, Soudal-Quick-Step blijft voorlopig gespaard. “Maar iedereen is er wel mee bezig. Het zou een doemscenario zijn. Hout vasthouden, hopelijk blijft de ploeg gespaard.”

Wanneer is Giro geslaagd?

“Of de Giro alleen geslaagd is als Remco met de roze trui terug naar huis gaat? Iedereen denkt dat hij zomaar even gaat winnen. Mocht het zo simpel zijn, zou ik morgen ook beginnen koersen. Het is niet evident over drie weken. De roze trui is zeker een doel en hij heeft er keihard voor gewerkt. Maar het podium op zich is ook een doel. Als hij kan winnen, des te beter. Maar om te zeggen dat zijn Giro dan niet geslaagd is, vind ik erover.”

“De Giro van 2021 heeft Remco wel geprikkeld. Na die zware val (in de Ronde van Lombardije, red.) was hij eigenlijk niet klaar om de Giro uit te rijden. Na die eerste week stond hij toevallig nog eerste. Iedereen ging mee in die hype van roze, roze roze, maar het zou niet normaal zijn mocht hij uiteindelijk in de top vijf zijn geëindigd. Toch is hij daar achteraf op afgerekend. Dat prikkelt hem wel om opnieuw een gooi naar dat roze te doen.” Vader Evenepoel zakt de derde week van de Giro samen met zijn vrouw, Remco’s echtgenote Oumi en enkele vrienden af naar Italië om zoonlief van dichtbij aan te moedigen.

