Vechtende jongeren belanden onder trein: één dode en zwaargewonde

Bij een dramatisch incident rond 16.30 uur in het station van Zaventem is bij een vechtpartij tussen jongerenbendes één persoon overleden. Een tweede slachtoffer is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat bevestigt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). De twee kwamen tijdens een schermutseling onder een aanrijdende trein terecht.

De situatie in Zaventem is momenteel nog zeer onrustig. Politie Zaventem krijgt bijstand van andere zones om de situatie te kalmeren. Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit bevestigt dat het treinverkeer in Zaventem is onderbroken als gevolg van een aanrijding.

Het incident deed zich voor in het station op de spoorlijn Brussel-Leuven en dus niet in de luchthaven Brussels Airport, verduidelijkt Infrabel. De treinen worden lokaal omgeleid, via de luchthaven en de spoorvertakking Prinsenhoek, en de treindienst wordt aangepast maar de avondspits zal zwaar verstoord zijn, luidt het nog.