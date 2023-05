LIVE GIRO. Wie wint sprintersetappe onder het goedkeurende oog van ‘maglia rosa’ Evenepoel?

Na de historische openingsproloog van gisteren, volgt vandaag naar alle waarschijnlijkheid een massaspurt. Het is voor Mads Pedersen een uitgelezen kans om zijn ambities voor de paarse puntentrui kracht bij te zetten. Voor leider Remco Evenepoel dient er zich een makkelijke werkdag aan. Het is nog even te vroeg om nu al de ‘maglia rosa’ weg te schenken.