Tegenstander kan het nauwelijks geloven: Andy ‘The Beast’ Baetens zorgt met sublieme finish voor stunt op Blaklader Darts Open

Sensatie op de Blaklader Darts Open in Wieze. Andy Baetens zette de Oktoberhallen in vuur en vlam door zich te plaatsen voor de tweede ronde.

De West-Vlaming is al een gans seizoen op hoog niveau aan het darten. Niet in de PDC, de ‘eerste klasse’, wel in de WDF. Dat is de bond voor semiprofs, om het zo te stellen. Daar is ‘The Beast’ zelfs de nummer één van de wereld en verloor hij nog maar zeven wedstrijden in 2023.

In de coulissen werd er dan ook gespeculeerd over een mogelijke stunt van Baetens in Wieze. Zijn tegenstander Jermaine Wattimena (PDC 47) beleeft een niet zo bijster seizoen en dus lagen er mogelijkheden. En zo geschiedde. Baetens scoorde uitstekend (92.88 gemiddeld) en raakte bijzonder efficiënt zijn dubbels (6/9). Hij kwam op een 5-1 voorsprong, zag Wattimena terugkomen tot 5-3, maar won de partij met 6-3 dankzij een finish van 110.

“Ik was goed in vorm vandaag. Dit voel echt lekker”, aldus Baetens na afloop. “Ik speel al drie of vier maand op een hoog niveau, dus ik had er vertrouwen in. Maar het blijven profs, terwijl ik dat niet ben, maar ik ben gelukkig. Ik was extra gemotiveerd nadat het vorig jaar net niet was. Het is ook voor eigen land hé, uniek om hier voor zo veel volk te kunnen spelen.”

Baetens overleefde donderdag de kwalificaties met liefst 173 inschrijvingen. Een record in de geschiedenis van de European Tour. “Ja, veel hé. En iedereen verwachtte dat ik het zou halen, dus dat geeft dan wel wat extra druk. Ik heb toen echter goed gegooid en nu ook echt wel. Het publiek was ook geweldig. Ze supporteren bovendien voor iedereen, zonder boegeroep.”

© PDC

Schweyen verliest

François Schweyen kon niet stunten in Wieze. Net als vorig jaar eindigde zijn avontuur in de eerste ronde. Schweyen kwam 2-0 voor tegen José De Sousa (PDC 17), maar verloor met 2-6.

“Ik was te nerveus”, aldus Schweyen na de match. “Dat is het verschil hé, tussen de echte profspelers en de rest. Ik wilde graag de druk aanhouden, maar dat lukte me niet een hele match. Ik had dolgraag tegen Michael van Gerwen gespeeld... Spijtig, misschien volgend jaar.”