Yannick Bouts (43) wordt op 1 juli general manager van La Réserve in Knokke-Heist, het grootschalige hotelproject van ondernemers Bart Versluys en Marc Coucke. Tot dan blijft hij in dienst in het Kasteel van Ordingen. “Deze uitdaging kon ik niet laten liggen.”