Remco Evenepoel begint relaxed aan monumentale opdracht: “Idealiter zou ik met een boxershort moeten rijden, maar dat is natuurlijk geen zicht”

Zaterdag begint het voor Remco Evenepoel (23): de queeste om na een Monument opnieuw een grote ronde te winnen. Om de eerste Belg in 45 jaar te worden die de Giro wint. Om na het rood in Madrid ook het roze in Rome te pakken. Daarvoor moet hij alleen maar 51.300 hoogtemeters wegtrappen én een Sloveen voorblijven die nog liever doodvalt dan te plooien. Een monumentale opdracht, maar Evenepoel ziet het allemaal zitten. “Zo lang mogelijk relaxed blijven. Dat werkt het best.”