“Voor een moorddadig dier moeten we wijken en de brave mens beschouwen ze als misdadiger”

De afgelopen weken stonden er weer verscheidene wolvennieuwtjes te lezen in de krant: Noëlla en haar welpjes, dode schapen in Oudsbergen, en ga zo maar verder. Wij vroegen naar jullie mening over de wolf.

Rond 20 april breidde de Limburgse wolvenroedel nog een pak uit: wolvin Noëlla zou geworpen hebben. Er kan pas eind deze zomer vastgesteld worden hoe veel welpjes er exact zijn geboren, maar waarschijnlijk heeft Limburg er een vijf à negen wolfjes bij.

Moordenaars

Niet iedereen is daar blij mee. Integendeel. Wij vroegen aan onze lezers of ze de wolvenpopulatie liever zien groeien of krimpen. Een overtuigende meerderheid zag liever dat tweede gebeuren. “Deze wolven horen niet thuis in een dichtbevolkt gebied als Vlaanderen. Het zijn trouwens moordenaars … Ze doden dieren om er een klein beetje van te eten”, schrijft Jozef.

“Het doel wordt hier voorbij geschoten, tenzij de doelstelling is dat we hier weer terechtkomen in het oerwoud. Voor een wild, moorddadig dier moet iedereen wijken. De brave, hard werkende mens wordt beschouwd als de misdadiger”, vindt ook Karel.

En je eigendom wolfproof maken? Dat zien onze respondenten ook niet echt zitten. “Geen nachtrust meer voor ons. Wij hebben tientallen pasgeboren veulens en onze weides zijn te groot om wolfproof te maken. Dat is gewoon onbetaalbaar”, volgens Joris. Sonja maakte haar eigendom wel wolfproof, “maar subsidies laten al een jaar op zich wachten!” (Lees verder onder de debattool)

Verscheurde kinderen

Ander wolvennieuws komt uit Beieren. Daar kondigde de regering namelijk aan dat je een geweer mag bovenhalen zodra een wolf je vee aanvalt. Duitsland is niet het enige land dat, ondanks de EU-regels, toestaat dat er op wolven wordt gejaagd. Wij vroegen ons af wat jullie mening is over jagen op wolven.

“Sommige diersoorten hebben actief populatiebeheer nodig. Anders lopen de populaties helemaal uit de hand en komen er situaties als in Oudsbergen. De enige regulator voor de wolven is het verkeer. Voor de rest kunnen ze ongehinderd reproduceren”, meldt Bert. Veel van onze respondenten delen zijn mening. Ruim tachtig procent van hen vindt dat jagen op wolven moet worden toegestaan.

Ook hier komt de vrees voor gedomesticeerde dieren aan bod. “De wolvenpopulatie verdubbelt elke drie jaar. Het land is te klein en het risico op confrontatie met mens, huisdier en vee wordt daardoor steeds groter. Ook zijn er al gevallen bekend waarbij een wolfwerend raster werd overwonnen. Wolven zijn prima, maar het moet wel verantwoord”, laat Iris ons weten. (Lees verder onder de foto)

Een wolfwerende omheining zou weinig uithalen. — © Tom Palmaers

Maar die vrees beperkt zich niet tot dieren. “Wolven horen hier niet thuis. Wacht maar tot ze een kind verscheuren dat meedoet aan een nachtdropping tijdens een jeugdkamp deze zomer. Het kost onmenselijk veel om wolfproof omheiningen te installeren en deze werken meestal niet”, is Jeans opinie. (Lees verder onder de debattool)

Verkeersdoden

Toch hebben de wolven in België ook voorstanders. “De wolf is geen exoot, maar een autochtone bewoner die terugkeert. Mensen moeten opnieuw leren samenleven met toppredatoren en onze “neerhofdieren” ertegen beschermen”, vindt Yvan.

Ook Marc verwelkomt graag meer wolven in het land: “De wolf heeft in onze contreien steeds deel uitgemaakt van de oorspronkelijke fauna tot wij mensen hem als een bedreiging zagen en hem totaal uitroeiden. Tijd dat wij ons nu maar eens leren aanpassen. De wolf geniet terecht van absolute bescherming.”

Anderen halen dan weer aan dat de terugkeer van de wolf een duidelijk signaal is dat het de goede kant uit gaat met de Belgische natuur. “De wolf is een beschermde diersoort. Het gaat over een klein aantal dieren. Hun aanwezigheid wijst erop dat het beter gaat met de natuur. Jammer dat de oplossing van de mens is om de ‘probleemdieren’ te doden. De jagers zien ze als een bedreiging voor hun sport”, is Jeroen van mening.

Marcel vreest voor het lot van de wolf: “Er zitten tien wolven in Limburg. Dat kan je zeker geen grote, gezonde populatie noemen. Bovendien sterft elk jaar weer zowat de helft in het verkeer. Jacht openen op zo’n kleine populatie is enkel gericht op uitroeiing.”