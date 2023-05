We diëten massaal, maar vallen daardoor amper af: is intuïtief eten de sleutel, en wat is het precies?

Als je weet dat slechts 13,6 procent van de vrouwen nog nooit op dieet is geweest, wordt het nut van de internationale anti-dieetdag snel duidelijk. Diëten zit ingebakken in onze cultuur en leidt vaker wel dan niet tot tegenvallende resultaten. Als gevolg worstelen we met ons lichaamsbeeld en wordt onze relatie met voeding zwaar verstoord, met alle risico’s van dien. Het alternatief? Intuïtief eten. Of toch als het van intuïtief eten diëtiste Celien Rombouts afhangt.