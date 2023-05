Vrouw (18) doet ‘koopje’ door flessen water online te bestellen, maar komt bedrogen uit: “Zelfs niet genoeg om een rijstkorrel mee nat te maken”

Je kan zowat alles op internet bestellen en regelmatig zijn er ook koopjes te vinden. Maar helaas is niet altijd alles wat het lijkt en moet je goed opletten met wat je online bestelt. Dat kan Summer Reeves (18) beamen. De Britse houdt van water in flessen en dacht dat ze tien anderhalve liter flessen van Evian voor 3 Britse pond (omgerekend zo’n 3,44 euro) kon kopen. Maar ze fronste haar wenkbrauwen toen haar bestelling in een kleine enveloppe toekwam.